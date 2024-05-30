«سلمى» الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة: «بذاكر 4 ساعات وحلمي كلية الألسن»

بينما تمارس «سلمى» حياتها الروتينية اليومية، فوجئت بخبر سار غير متوقع، زفه إليه والدها «عيد»، الذي كسر حالة الصمت التي تعم المنزل: «مبروك يا سلمى طلعتي من أوائل المحافظة».

أصيبت سملى بحالة من الدهشة ولم تصدق نفسها، فلم تكن تتوقع أن تحصد المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

حالة من السعادة والفرحة سيطرت على «سلمى» وأسرتها بعد وصول خبر تفوقها في الشهادة الإعدادية وحصولها على الدرجات النهائية: «لما بابا قالي إني طلعت الأولى على المحافظة طبعا مصدقتش نفسي وكنت مصدومة»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

الشعور بالفرحة والسعادة

لم تتوقع الطالبة «سلمى» أن تكون من أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر 4 ساعات يوميا بجانب ممارسة أعمالها اليومية: «أنا كنت بذاكر عادي 4 ساعات في اليوم، وممكن ساعتين، ولكن مكنتش بضغط على نفسي والحمد لله على كرم ربنا ليا»، موجهة رسالة شكر لوالديها على المجهود الذي بذلاه معها حتى تمكنت من التفوق في الشهادة الإعدادية.

تأمل ابنة محافظة الجيزة أن تلتحق بكلية الألسن بعد حصولها على الثانوية العامة: «طبعا أن انفسي أكون مترجمة في المستقبل وبإذن الله اتفوق في الثانوية العامة كمان».

روشتة التفوق

روشتة كاملة قدمتها «سلمى» لطلاب الشهادة الإعدادية في العام القادم: «بقولهم طبعا يتوكلوا على الله ويكونوا قريبين من ربنا، الامتحانات دي بتكون بكرم ربنا ويذاكروا المواد كويس وفي نفس الوقت ما يضغطوش نفسهم عشان التوتر».

وأعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، حيث اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رسميًا نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 87.5%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وحصل 721 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية 2024.