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تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومطروح بمناسبة فصل الصيف

كتب:

كريم روماني
10:18 ص | الجمعة 31 مايو 2024
السكة الحديد _ ارشيفية

السكة الحديد _ ارشيفية

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين «القاهرة - مطروح» والعكس ،و«القاهرة - الإسكندرية» والعكس، بمناسبة فصل الصيف، وذلك في إطار سعي المستمر لتوفير سبل الراحة للسادة الركاب، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة.

قطارات يبدأ تشغيلها اليوم

- تشغيل قطار 939-940 ثالثة مكيفة القاهرة - مرسي مطروح يوميا.

* يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحا.

* يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساء.

- تشغيل قطار 1933-1934 ثالثة مكيفة القاهرة - مرسي مطروح يوميا.

* يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً

* يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحا

- تشغيل قطار 943-942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح - القاهرة يوميا.

* يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً

* يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحا

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة - الإسكندرية يوميا.

* يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحا

* يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحا

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية - القاهرة يوميا.

* يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً

* يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.