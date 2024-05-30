إقبال كبير من طلاب الدقهلية على مراجعات «حياة كريمة» للثانوية العامة (صور)

شهدت المراجعات النهائية التي تنظمها «حياة كريمة» للثانوية العامة، إقبال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في مختلف التخصصات على مراجعات مبادرة حياة كريمة «تقدر في 10 أيام»، والتي انطلقت أمس الأربعاء ومستمرة لمدة 10 أيام لتنتهي قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيه المقبل.

تعاون التعليم مع حياة كريمة في مبادرة تقدر في 10 أيام بالدقهلية

قال محمد عبدالله وكيل الإدارة التعليمية بمركز السنبلاوين لـ«الوطن»، إن نجاح التعاون المثمر مع مبادرة حياة كريمة جاء من أجل خدمة الطالب، والعمل على الوقوف بجانبهم وتشجيعهم على الاستمرار في النجاح.

وأشار إلى أن الدافع النفسي الكبير والدعم المقدم من التربية والتعليم بالتعاون مع حياة كريمة جاء في مصلحة الطالب، لتهيئة الأجواء له من أجل مراجعة المواد بشكل كاف وواف داخل قاعات مجهزة ومكيفة.

تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاد منسق حياة كريمة بالسنبلاوين لـ«الوطن»، إن المبادرة سعت من أجل تهيئة الجو المناسب والملائم للطلاب، والعمل على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب.

وأكد أن رسالة حياة كريمة كانت واضحة من المراجعات: «إحنا معاك وجنبك ومدركين كم القلق والرغبة في المراجعة الشاملة والكافية في الوقت الحالي، وده الهدف الأول والأساسي من المراجعات التي جاءت بالمجان».