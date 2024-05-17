استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في ظل المراقبة من أجهزة محافظة الجيزة لتوافرالسلع وضبط الأسعار.

أسعارالخضراوات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم بـ سوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعرالطماطم مابين 3 : 5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 5: 11 جنيهًا

- يتراوح سعر البصل ما بين 5 : 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الرومي ما بين 5 :11 جنيهًا

- يتراوح سعرالباذنجان بلدي ما بين 5:9 جنيهات

- يتراوح سعر البامية مابين 20 : 35 جنيهًا

- يتراوح سعر الثوم ما بين 35 : 55 جنيهًا

- يتراوح سعر البسلة مابين 24: 30 جنيهًا

- يتراوح سعرالفاصوليا مابين 9 : 15 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون البلدي مابين 15 : 21 جنيهًا

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعر البرتقال الصيفى من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 14جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الموز المغربي من 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الموز البلدي من 7إلى 11 جنيهاً.

- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر من 20 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 37 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو الفراولة من 12 إلى 22 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 14 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي من 10 إلى 20 جنيهاً.