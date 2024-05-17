رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

كتب:

سلامة عامر
10:23 ص | الجمعة 17 مايو 2024
سوق الخضراوات - أرشيفية

سوق الخضراوات - أرشيفية

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في ظل المراقبة من أجهزة محافظة الجيزة لتوافرالسلع وضبط الأسعار.

أسعارالخضراوات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم بـ سوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعرالطماطم مابين 3 : 5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 5: 11 جنيهًا

- يتراوح سعر البصل ما بين 5 : 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الرومي ما بين 5 :11 جنيهًا

- يتراوح سعرالباذنجان بلدي ما بين 5:9 جنيهات

- يتراوح سعر البامية مابين 20 : 35 جنيهًا

- يتراوح سعر الثوم ما بين 35 : 55 جنيهًا

- يتراوح سعر البسلة مابين 24: 30 جنيهًا

- يتراوح سعرالفاصوليا مابين 9 : 15 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون البلدي مابين 15 : 21 جنيهًا

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعر البرتقال الصيفى من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 14جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الموز المغربي من 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الموز البلدي من 7إلى 11 جنيهاً.

- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر من 20 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 37 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو الفراولة من 12 إلى 22 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 14 جنيهاً.

- يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي من 10 إلى 20 جنيهاً.

اقرأ المزيد:

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة.. كيلو الطماطم بـ4 جنيهات

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر اليوم 24-4-2024

تبدأ من 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة في سوق الجملة بالمنوفية (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر اليوم

أسعار البصل اليوم الأربعاء داخل سوق العبور لتجارة الجملة

أسعار الخضروات في سوق الجملة أول أيام شهر رمضان.. الكوسة بـ15 جنيها

انخفاض أسعار الخضروات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. الطماطم بـ3 جنيهات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.