استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر
كتب:
سلامة عامر
10:23 ص | الجمعة 17 مايو 2024
سوق الخضراوات - أرشيفية
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في ظل المراقبة من أجهزة محافظة الجيزة لتوافرالسلع وضبط الأسعار.
أسعارالخضراوات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم بـ سوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:
- يتراوح سعرالطماطم مابين 3 : 5 جنيهات
- يتراوح سعر البطاطس ما بين 5: 11 جنيهًا
- يتراوح سعر البصل ما بين 5 : 8 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل الرومي ما بين 5 :11 جنيهًا
- يتراوح سعرالباذنجان بلدي ما بين 5:9 جنيهات
- يتراوح سعر البامية مابين 20 : 35 جنيهًا
- يتراوح سعر الثوم ما بين 35 : 55 جنيهًا
- يتراوح سعر البسلة مابين 24: 30 جنيهًا
- يتراوح سعرالفاصوليا مابين 9 : 15 جنيهًا
- يتراوح سعر الليمون البلدي مابين 15 : 21 جنيهًا
- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات
- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر
وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر كالتالي:
- يتراوح سعر البرتقال الصيفى من 4 إلى 7 جنيهات.
- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 14جنيها.
- يتراوح سعر كيلو الموز المغربي من 9 إلى 13 جنيها.
- يتراوح سعر كيلو الموز البلدي من 7إلى 11 جنيهاً.
- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر من 20 إلى 40 جنيها.
- يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 37 جنيهاً.
- يتراوح سعر كيلو الفراولة من 12 إلى 22 جنيهاً.
- يتراوح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 14 جنيهاً.
- يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي من 10 إلى 20 جنيهاً.