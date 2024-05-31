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خبير تسوق رقمي يوضح كيفية إنشاء مشروع أونلاين والربح منه

كتب:

محمد عزالدين
11:18 ص | الجمعة 31 مايو 2024
استشاري تسوق رقمي والمشروعات الناشئة

استشاري تسوق رقمي والمشروعات الناشئة

كشف جلال حسين، استشاري تسوق رقمي والمشروعات الناشئة، تفاصيل إنشاء مشروع أونلاين وإمكانية الربح منه، مؤكدًا أنّ هذه المشاريع غير مكلفة ومربحة بصورة كبيرة.

وأضاف حسين، خلال لقاء تلفزيوني أنه يجب على كل شخص راغب في إنشاء مشروع أونلاين الحصول على تدريب في أرض الواقع لإثقال مهاراته.

وأوضح أنّ هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إعدادها قبل البدء في تنفيذ المشروع، حيث تعد اختيار فكرة المشروع من أهم الخطوات، لأن الفكرة الجيدة تساعد صاحبها على الاستمرارية.

وتابع: «لا بد على أصحاب المشاريع أونلاين التعاقد مع شركات شحن، لأنّ نجاح المشروع يبنى على التوسع في القاعدة الجماهيرية المستهدفة، دون الاكتفاء بنطاق جغرافي محدد.. التسويق بالعمولة عبارة عن مواقع إلكترونية تحتوي على عدد كبير من التجار الذين يعرضون منتجاتهم، كما أن هناك أشخاص عبارة عن وسطاء على مواقع التسويق بالعمولة يسوقون للمنتجات التجار ويحصلون على نسبتهم من أي عملية بيع».

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بقلم محمد عزالدين