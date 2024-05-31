سعر كيلو اللحم البقري القائم في الأسواق قبل عيد الأضحى

انخفض سعر كيلو اللحم البقري القائم في الأسواق بقيمة 15 جنيهًا، إذ سجل نحو 145 جنيهًا بالنسبة للإناث، بينما سجل للذكور 155 جنيهًا، وذلك وفق الأسعار المعلنة من شعبة القصابين، إذ سجلت خلال الأسبوع الماضي 170 جنيهًا للذكور و160 جنيهًا للإناث.

تراجع سعر اللحم البقري القائم

ووفق المعلن من شعبة القصابين في بيان لها، أنّ أسواق الماشية في جميع المحافظات، تشهد إقبالًا على الشراء وسط وفرة من المعروض من العجول الذكور والإناث البقري وكذلك الجاموس والإبل أيضًا والخراف، وأنّ المعروض يستوعب زيادة الطلب.

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحم البقري القائم في الأسواق بالمحافظات وفق «شعبة القصابين» كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البقري القائم بـ155 جنيهًا للذكور.

- سعر اللحم الجاموس القائم بـ135 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم الخراف القائم بـ200 جنيه بانخفاض 20 جنيهًا عن الأسبوع الماضي.

سعر اللحوم البلدي في محلات الجزارة

- سعر كيلو اللحوم البلدي البقري 330 جنيهًا.

- سعر اللحوم البلدي الجاموس 310 جنيهات.

- سعر لحم الخراف 420 جنيهًا للكيلو.