6 خطوات لاستخراج شهادة التحركات من المولات.. إليك الأوراق المطلوبة

استحدثت وزارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين، في إطار تطوير خدماتها بما يتلائم مع طبيعة التطورات التكنولوجية بأعلى مستوى من الجودة؛ وفي هذا الإطار قررت مصلحة الجوازات تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات بالمولات والمراكز التجارية.

وخلال التقرير التالي تسعرض «الوطن» المولات التي يمكن استخراج شهادة التحركات منها، والخطوات اللازمة للحصول على شهادة التحركات، والتي تأتي على النحو التالي:

المولات التي يمكن استخراج شهادة التحركات منها

قررت وزارة الداخلية تشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية الآتية:

- مكسيم مول.

- سيتي ستارز.

- داندي مول.

وتأتي هذه المراكز كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، وتتوسع وزارة الداخلية في تشغيل المزيد منها.

ما هي شهادة التحركات؟

شهادة التحركات هي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن معلومات عن تحركات الشخص خلال سفره من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة، ويجري إصدار هذه الشهادة بناءً على طلب الشخص لتقديمها إلى الجهات المعنية مثل السفارات والقنصليات الأجنبية، أو للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة أخرى.

وإذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر، أو إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة لتقديمها للجهات المعنية، يتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، والتي تتمثل في الآتي:

تصفح موقع الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوزات من هنــــــــــــا.

- اضغط على تسجيل دخول المستخدم.

- قم بملء طلب شهادة التحركات.

- دفع رسوم الخدمة.

- تحديد موعد الاستلام.

- استلام الشهادة بمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

ما الأوراق المطلوبة لـ استخراج شهادة التحركات؟

وحددت الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات، وهي:

- صورة جواز السفر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين، الضرائب، الأحوال المدنية، التجنيد، هيئة التنظيم والإدارة، التأمينات الاجتماعية، الكليات العسكرية والسفارات المختلفة».

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني، والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.