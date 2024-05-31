القاهرة تفوز كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026

فازت مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، وذلك خلال الجلسات التحضيرية التي تُعقد حاليًا بدولة أوزبكستان، ويشارك بها وفد وزارة السياحة والآثار برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تمهيدًا للاجتماع الختامي لوزراء الدول الأعضاء بالمنظمة في مطلع شهر يونيو المقبل.

فوز القاهرة كعاصمة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

ومن جانبه، ثمّن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار فوز مدينة القاهرة كعاصمة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، لاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة لتطوير منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، الذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، ويساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بها، متوجهًا بالشكر للمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وفريق العمل على ما بذلوه من مجهودات؛ لإعداد ملف ترشيح مدينة القاهرة للفوز بهذه الجائزة، والتنسيقات التي قامت بها الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة في هذا الشأن.

وأشار المهندس عادل الجندي، إلى أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، أعدت ملف ترشيح مدينة القاهرة ضمن ترشيحات جوائز (مدينة السياحة) لمنظمة التعاون الإسلامي لعامي 2025/ 2026، باعتبار مدينة القاهرة من أبرز المدن التراثية المصرية، التي تنطبق عليها المعايير التي وردت بكتاب منظمة التعاون الإسلامي.

تطوير منتج القاهرة الثقافي الجديد

وأوضح أنه جرى الاستناد في إعداد هذا الملف على الجهود التي تقوم بها الوزارة؛ لتطوير منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، والذي يعكس جهود الوزارة لتطوير العديد من المزارات التاريخية والروحانية والتراثية، وكذلك إعادة صياغة واستخدام المناطق التراثية بعد إعادة تأهيلها، وتطوير المحيط العمراني الشامل، الذي يهدف إلى إثراء تجربة الزائر، بالإضافة إلى حصر للخدمات والتسهيلات السياحية والتي تتضمن أعداد المنشآت الفندقية ودرجات نجوميتها وخدمات الترفية وأعداد الجنسيات السياحية، التي تزور القاهرة، وذلك بهدف إظهار مدى ثقل القاهرة كمقصد سياحي يتخطى مداه الإقليمي، Metropolitan إلى العالمية Cosmopolitan.

ملف ترشيح مدينة القاهرة

ويتضمن ملف ترشيح مدينة القاهرة الذي جرى إعداده، عدة جوانب، وهي المسار التاريخي الأثري للقاهرة، والذي يشمل المعالم التاريخية والأثرية على مر العصور، والتي من بينها مناطق آثار الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور وميت رهينة وغيرها، والمسار الروحاني للقاهرة، ويشمل مواقع التراث الإسلامي، من بينها منطقة مجمع الأديان ومساجد كل من الحاكم بأمر الله والأزهر وأحمد بن طولون ومقابر المماليك بالإضافة إلى مسار رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة، ويتضمن شجرة مريم العذراء بالمطرية وكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

كما تتضمن المسار الثقافي، والذي يشمل التراث الثقافي الإسلامي بشارع المعز لدين الله الفاطمي والجمالية والأزهر والغورية، بالإضافة إلى مراكز الإبداع بالقاهرة التاريخية والمتاحف والقصور، ومن بينها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير والمتحف القبطي وقلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا بالإضافة إلى المسار الإنساني، والذي يشمل مواقع الفعاليات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية.