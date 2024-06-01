1022 طلبا للتقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس اللغات في الجيزة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات تلقت 1022 طلبًا من أولياء الأمور للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024 - 2025، منذ فتح باب التقديم في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم.

رابط التقديم لطلبات المرحلة رياض الأطفال

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، 5 خطوات يجب أن يتبعها أولياء الأمور لتقديم الطلبات إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارات الواقعة بنطاق عملها بالمحافظة، من خلال الرابط التالي «https://www.gizaedu.net/».

خطوات تقديم طلبات رياض الأطفال

وجاءت خطوات تقديم طلبات المرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2024 - 2025، وفقا للصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة علي منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كالتالي:

الخطوة الأولى

- يتم التسجيل من خلال ولي الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقما.

الخطوة الثانية

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل من واقع شهاده ميلاد إلكترونية بكل دقة؛ حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيا.

الخطوة الثالثة

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من سيادة المحافظ.

الخطوة الرابعة

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

الخطوة الخامسة

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.