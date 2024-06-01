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مشجع يحرج فريقا إسرائيليا لكرة القدم في إسكتلندا.. ماذا فعل؟

كتب:

شيماء مختار
09:19 ص | السبت 01 يونيو 2024
مباراة

مباراة

تعرض فريق كرة القدم للسيدات الإسرائيلي لموقف محرج في مباراته أمام إسكتلندا، في تصفيات كأس أوروبا 2025، عندما نزل أحد الجماهير بعد 30 دقيقة فقط من عمر المباراة إلى الملعب، وأظهر احتجاجه بطريقة غريبة، على ما تفعله دولة الاحتلال في الشعب الفلسطيني.

هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية

بعد انطلاق صافرة البداية، ارتفعت أصوات الجمهور المؤيد للقضية الفلسطينية، خاصة أن الفريق المنافس هو فريق الاحتلال الإسرائيلي، واقتحم أحد المحتجين أرض الملعب، وقيّد نفسه بعارضة المرمى، في إشارة إلى ما تفعله دولة الاحتلال بالفلسطينيين.

لم يكن الجمهور الإسكتلندي في المعلب فقط من احتج على الفريق المنافس، بل أيضًا الساحات المحيطة بملعب هامبدن بارك، التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ولقطاع غزة.

بطاقة حمراء لإسرائيل

«بطاقة حمراء لإسرائيل» جملة دونت على قميص الشخص المحتج في أرض الملعب، وارتفعت الهتافات المشجعة له، قبل أن يتم استخراجه من أجل استقبال المباراة، إلا أن الجمهور لم يتوقف عن الهتافات المؤيدة للفلسطينين، وسط حالة من التشجيع لخسارة فريق إسرائيل للسيدات.

جدير بالذكر، أن الفريقين يتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام المباراة الثانية في هنغاريا في 4 يونيو خلف أبواب موصدة من دون حضور المشجعين، تجنبًا لما حدث هذه المرة من احتجاج المتظاهرين المشجعة للقضية الفلسطينية.

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بقلم شيماء مختار