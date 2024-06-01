طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يونيو 2024 عبر تطبيق «125».. اعرفها

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الطرق والآليات، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن شهر يونيو الجاري 2024.

الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر يونيو 2024 عبر تطبيق 125

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددًا من الخطوات يجب اتباعها من قبل مستخدمي العدادات التقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 عبر تطبيق 125 ، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:

- تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

الخطوة الثانية

- تسجيل الدخول إلى التطبيق.

الخطوة الثالثة

- اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.

الخطوة الرابعة:

- اضغط على استعلام.

الخطوة الخامسة:

- سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.

طرق تقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهريونيو 2024

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 بالطريقة التقليدية، من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.