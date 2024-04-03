طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أبريل 2024 باسم المشترك

بدأ مشتركو فروع وشبكات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أبريل الجاري 2024.

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو شركات المياه بجميع الفروع والإدارات والشبكات التابعة للشركات بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أبريل الجاري 2024 باسم المشترك فقط كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه باسم المشترك

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أبريل 2024 كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار المشترك قائمة «خدماتنا».

- الضغط على «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- وبعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور إلى أن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أبريل 2024 بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.