1.7 مليون جنيه إيرادات الأفلام السينمائية في دور العرض خلال 24 ساعة

سجلت الأفلام المصرية المعروضة في دور السينما إيرادات وصلت لمليون و793 ألف جنيه، أمس الجمعة، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

واحتفظ فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا بالمركز الأول في قائمة الإيرادات لليوم الـ30 على التوالي، وحقق إيرادات بلغت 833 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم الأكشن شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 439 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثالث، فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، بإيرادات بلغت 421 ألف جنيه.

«عالماشي» في المركز الأخير بقائمة الإيرادات بـ21 ألف جنيه

وبفارق كبير من فيلم المركز الثالث، يأتي فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي في المركز الرابع بـ43 ألف جنيه، أما فيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم لم يحقق سوى 34 ألف جنيه، وفي المركز السادس والأخير فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، والذي لم يحقق سوى 21 ألف جنيه.