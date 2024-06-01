البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح مصر اليوم

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وذلك صباح اليوم السبت الموافق 1 يونيو، بكنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالقاهرة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسبة، بمشاركة بعض من الآباء الكهنة والشمامسة.

عرض فيلم أم الدنيا الليلة في احتفالات عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر

ويترأس البابا تواضروس الثاني احتفالية عيد دخول العائلة المقدسة أرض بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الليلة حيث يجري عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا» من أعمال منصة «WATCH IT» الأصلية بحضور الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.

وجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل اليوم السبت الموافق 1 يونيو، بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وتحتفل الكنائس بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، الذي يعد عيداً سيدياً، في يوم 24 يونيو، وقد وضعت الكنيسة في هذا اليوم طقوس وصلوات تحتفل بهذه المناسبة من خلالها.

عيد دخول السيد المسيح أرض مصر

وتحتفل الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر وزيارة 20 مكانا فيها من العريش وحتى أسيو، زارت العائلة المقدسة العديد من الأماكن منها الفرما، تل بسطة، مستطردا، بلبيس، ومنية سمنود، مسطرد، المطرية، درنكة، أسيوط، ملوي، سخا، سمالوط، قسقام، مير، وادي النطرون.