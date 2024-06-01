«تعليم القاهرة»: لم نتلق أي شكاوى في اليوم السادس لامتحانات الدبلومات

تابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السادس لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، إذ أدى طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم السبت، امتحان الدبلومات الفنية التحريرية بجميع أنواعه صناعي، تجاري، فندقي، مهني، زراعي وعددهم 51989 طالبا وطالبة في 194 لجنة.

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية

وأشارت في بيان إلى عدم تلقي أي شكاوى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية خلال فترة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي.

متابعة امتحانات الدبلومات

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالعاصمة، أن غرفة ديوان عام المديرية على تواصل دائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وأن الامتحانات مرت بسلام ولم تتلق الغرفة أي شكاوى، وأدى طلاب الدبلومات الفنية التجاري 3 سنوات، الامتحان في مواد تخصص التجاري، و5 سنوات في مواد تخصص مزدوج تجاري ومواد تخصص، أما فندقي 5 سنوات أدى امتحان مواد تخصص، وفندقي مهني في مواد تخصص، وفندقي خدمة وجبات في مواد تخصص، وصناعي 5 سنوات في مواد تخصص، وصناعي مهني في مواد تخصص.