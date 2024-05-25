ناقد رياضي: كريم فؤاد البديل الأقرب لـ«معلول» في مباراة الترجي

قال الناقد الرياضي محمد عبدالسميع، إن مصطفى شوبير هو الأقرب لحراسة مرمى النادي الأهلي في مباراته الحاسمة اليوم السبت ضد الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف «عبدالسميع»، في لقاء مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية: «شوبير يقدم أداءً رائعا للغاية في هذه البطولة، ولم يسكن شباكه أي هدف خلال 7 مباريات، وإذا دفع كولر بمحمد الشناوي فإن هذه مخاطرة».

«عبدالسميع»: كولر سيستغل حماس مصطفى شوبير

وتابع: «من المنطقي أن يستغل كولر حماس مصطفى شوبير ومستواه الكبير في الفترة الماضية، وسيلعب بمحمد هاني ورامي ربيعة وعبدالمنعم وكريم فؤاد».

وواصل: «في خط الوسط، سيلعب بكوكا ومروان عطية وإمام عاشور، وفي خط الهجوم برسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي، وأصعب الغيابات على النادي الأهلي تتمثل في ظهيره الأيسر علي معلول».