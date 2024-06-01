6 أيام تشهد موجة شديدة الحرارة.. تحذير لهذه الفئة من الخروج

الحديث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، هو الشغل الشاغل للمواطنين، خاصة من يواجه اليوم منذ سطوع الشمس، وفئة العمال، والموظفون، والطلاب والطالبات، والأمهات، وذلك لمعرفة مدى التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس، والوقاية منها، في ظل انتشار الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة.

تعرف على موعد 6 أيام من موجة شديدة الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عودة موجة شديدة الحرارة، بدءًا من الغد، الأحد 2 يونيو، وحتى الجمعة المقبل 7 يونيو، مع نشاط الرياح على أغلب الأحيان.

إذ يعاني الكثير من الطقس الحار، وأشعة الشمس القاسية.

تحذير لهذه الفئة من الخروج

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، من التعرض للشمس والحرارة مباشرة ولفترات طويلة، للفئات التي لا تتناول المياه أو الطعام بكميات كافية: «اللي مش بيشرب كويس أو ياكل كويس، عُرضة للإجهاد الحراري، ميتعرضش للجو ده».

وأوضح «حتة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأمر يتسبب في ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والشعور بالهبوط والإغماء، بجانب الاحمرار.

ونصح أستاذ الصحة العامة، بضرورة تناول السوائل والعصائر الطازجة بدون سكر لتعويض السوائل على الفور.

كيف تواجه الإجهاد الحراري؟

كانت وزارة الصحة والسكان، حذرت من الإصابة بالإجهاد الحراري خلال ارتفاع درجات الحرارة، إذ يحدث بسبب الطقس الحار، وارتفاع نسبة الرطوبة، وبذل جهد بدني شاق.

أعراض الإجهاد الحراري

دوار

إرهاق

سرعة النبض

الشعور بالإعياء الشديد

الغثيان

التعرق الشديد

الصداع

عدم القدرة على الوقوف

تشنجات في العضلات

انخفاض ضغط الدم

الفئات الأكثر عرضا للإجهاد الحراري

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة «القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة».