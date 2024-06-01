بحضور البابا تواضروس وقيادات «المتحدة».. بدء الاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر

بدأ منذ قليل احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدخول العائلة المقدسة أرض مصر، حيث تم عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا» بحضورالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر، وشريف أسعد، رئيس القناة الوثائقية، والفنانة أنوشكا، والأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، بوسي شلبي، بسمة.

وشارك في الاحتفال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، والأنبا يوانس أسقف أسيوط، الأنبا انجيلوس أسقف شبرا، ويترأس البابا تواضروس الثاني الاحتفال بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وروّجت منصة Watch It للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»، الذي يُعد أحدث إنتاجاتها الأصلية والمقرر عرضه حصريًا على شاشتها قريبًا.

ونشرت المنصة مقطع فيديو للفيلم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنة: «رحلة شيقة وممتعة هنكمّل فيها حكاية أم الدنيا! الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا.. يُعرض حصريًا ابتداءً من 6 يونيو».

ويتناول الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2» تاريخ مصر منذ العام 1 ميلادية، مستعرضًا رحلة العائلة المقدسة ودخولها إلى مصر، بالإضافة إلى الأحداث التي سبقتها مع الرومان واليهود، ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرضه على منصة ‏WATCH IT في 6 يونيو المقبل.

وتقوم الفنانة سوسن بدر بالتعليق الصوتي والشرح حول الأماكن التاريخية، والفيلم من إخراج محمود رشاد، وقد حقق الجزء الأول منه ردود أفعال قوية في مصر والوطن العربي، حيث تفاعل معه الجمهور من مختلف الأعمار بشكل كبير.