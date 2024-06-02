رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي ترد على تصريحات وزير التموين: محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش التموين

كتب:

حسن سمير
12:37 ص | الأحد 02 يونيو 2024
الاعلامية قصواء الخلالي 

الاعلامية قصواء الخلالي 

انتقدت الإعلامية قصواء الخلالي  تصريحات وزير التموين عن إهدار المصريين لرغيف الخبز، وحديثه عن أن هناك بعض الأسر تضع العيش للبط والفراخ.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن تصريحات وزير التموين تستفز المواطنين، ومتابعةً: «محدش بقى عنده بط و وز يأكله عيش التموين».

وأشادت قصواء الخلالي بنشاط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معقبة: «الرجل نشيط جدًا وشرح قرارات تحريك أسعار الخبز أفضل بكثير من وزير التموين».

 

اقرأ المزيد:

وزير التموين: إنتاج 291 ألف رغيف خبز مدعم في أول يوم من تطبيق المنظومة الجديدة

«التموين» تقرر صرف 10 كيلو دقيق بـ30 جنيها شهريا لكل فرد على البطاقة

«التموين» تحدد أنواع الخبز المدعم وسعره للمخابز البلدية

منظومة جديدة لصرف الخبر المدعم تقرها التموين.. «مستند رسمي».. عاجل
بقلم حسن سمير