قصواء الخلالي ترد على تصريحات وزير التموين: محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش التموين

انتقدت الإعلامية قصواء الخلالي تصريحات وزير التموين عن إهدار المصريين لرغيف الخبز، وحديثه عن أن هناك بعض الأسر تضع العيش للبط والفراخ.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن تصريحات وزير التموين تستفز المواطنين، ومتابعةً: «محدش بقى عنده بط و وز يأكله عيش التموين».

وأشادت قصواء الخلالي بنشاط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معقبة: «الرجل نشيط جدًا وشرح قرارات تحريك أسعار الخبز أفضل بكثير من وزير التموين».