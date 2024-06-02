«الطاقة الذرية» تطلق فعاليات التدريب على جديد المستحضرات الصيدلانية المشعة

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور تامر صقر أستاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية، فعاليات الدورة التدريبية عن الاتجاهات الحديثة البحثية والتقنية في مجال المستحضرات الصيدلانيّة المشعة.

وقال الدكتور تامر صقر، إنّ المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية من أهم المستحضرات التي تدعم تخصص الطب النووي التشخيصي والعلاجي، وتتكون من النظائر المشعة المسؤولة عن التأثير الفارماكولوجي للدواء، والتي قد تكون محمولة على طواقم مجفدة طبية، وهي المسؤولة عن التوجيه الدوائي داخل الجسم، لافتا إلى أنّ توفير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بإنتاج محلي أحد أولويات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية.

تأهيل الكفاءات المتخصصة

وأكد الدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية لـ الطاقة الذرية، أنّ الهدف الأساسي للدورة هو تقديم الخبرات والمعلومات الضرورية لتأهيل الكفاءات المتخصصة من الدول العربية في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لاستخدامها في التشخيص والعلاج، والاطلاع بشكل عميق على كل ما هو جديد بحثيا وتقنيا في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، بما يخدم فتح آفاق علمية جديدة في هذا المجال وبما يتيح التعاون العربي في عدد من المشاريع البحثية بين المدارس العلمية العربية المختلفة.

مناقشة جوانب إنتاج المستحضرات الصيدلانية

وتابع الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، أنّ المشاركين في الدورة سيحصلون على فرصة للتدريب العملي وهو من أهم ما يميز برامج التدريب في هيئة الطاقة الذرية المصرية، ويشمل التدريب العملي مجالات تحضير وتوصيف المواد النانونية وكيفية التشخيص والعلاج باستخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة لتعزيز قدرات المشاركين في مجال الصيدلة الإشعاعية، لافتا إلى أنّ الهيئة تعمل على أن يخرج المشاركون في الدورة ببرامج تدريبية متخصصة للتدريس في الجامعات بالدول العربية في هذا المجال الحيوي.