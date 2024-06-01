مصر تشارك في المؤتمر العام لـ«عربية الطاقة الذرية» بتونس اليوم

أناب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، لحضورالمجلس التنفيذي الـ72 والمؤتمر العام الـ36 للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس اليوم.

ويشارك في الهيئة العربية للطاقة الذرية مجموعة من الدول العربية وهي: مصر، الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن.

تنفيذ الاستراتيجية العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

ويشمل جدول أعمال المؤتمر بحث ومناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة ومنها متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، وكذلك مناقشة تحديات التنمية المستدامة، واستعراض برامج التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب متابعة تنفيذ أهم القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمؤتمر العام في عام 2023.

يتضمن الجدول مناقشة تنظيم الهيئة العربية للطاقة الذرية للمؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي سيعقد بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية في ديسمبر 2024.