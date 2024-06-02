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وزير الإسكان يصل الإسكندرية لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق

كتب:

أيمن حمزة
11:31 ص | الأحد 02 يونيو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الإسكندرية، حيث استقبله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وذلك لتفقد عدد من مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

في سياق آخر، تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئه لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة سفنكس الجديدة، لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز والمشروعات، فى إطار المتابعة الدورية لكافة المشروعات بالمدن الجديدة.

عرض تفصيلى عن المدينة والخطة الاستثمارية ومشروعات المرافق

وفي مستهل الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن المدينة والخطة الإستثمارية، ومشروعات المرافق ومناقشة الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الإستشارية .

ثم تفقد مسؤولو الإسكان، أعمال تنفيذ مشروع محور سفنكس وتوسعته، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس (مرحلة أولى)، كما تفقدوا سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 لسنة 2017 حتي محور سفنكس .

تكثيف العمل بالمشروعات لإنهائها في المواعيد المحددة

وفى نهاية الجولة، شدد «عمران» على شركات المقاولات بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، حرصا ًعلى الانتهاء من كافة المشروعات.

كما وجه «عمران» مسؤولي جهاز المدينة والإدارات المختصة بضرورة تذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، حتى يتم الإنتهاء من تسليم الأعمال بالمواعيد المحددة .

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.