فيلم The Garfield Movie يحقق 107 ملايين دولار إيرادات عالميا في أسبوعه الأول

يتصدر فيلم The Garfield Movie قائمة الإيرادات محققا إيرادات بلغت 3.7 مليون دولار لليوم الثامن على التوالي، ووصل إجمالي الإيرادات المحلية في السينمات الأمريكية التي حققها الفيلم 41.3 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم The Garfield Movie إجمالي إيرادات وصل لـ 107.9 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق الفيلم إيرادات السوق الخارجي وصل لـ 66.5 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاء فيلم Furiosa: A Mad Max Saga بإيرادات يومية بلغت 3 مليون دولار، أما الإجمالي المحلي للإيرادات 41.9 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 74.7 مليون دولار على مستوى العالم خلال 8 أيام، ويليه في المركز الثالث فيلم IF بإيرادات تبلغ 2.8 مليون دولار، ليحقق إجمالي إيرادات خلال أسبوعين وصل لـ 112 مليون دولار.

1.9 مليون دولار لفيلم الرسوم المتحركة Haikyuu!! The Dumpster Battle في يومه الأول بالسينمات

وجاء فيلم Kingdom of the Planet of the Apes في المركز الرابع بقائمة الإيرادات محققا 2.4 مليون دولار، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 308 مليون دولار عالميا خلال 22 يوما بالسينمات، وفي يومه الأول بدور العرض السينمائي حقق فيلم الرسوم المتحركة الياباني Haikyuu!! The Dumpster Battle إيرادات تصل لـ 1.9 مليون دولار.