وظائف علاقات عامة للإناث بشركة ديكور.. اعرفي التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل للإناث بإحدى شركات الديكور والتشطيبات، برواتب تحددها الشابات المتقدمات للعمل حال قبولهم بالتفاوض مع الشركة، فضلاً عن المزايا والحقوق الأخرى، لذا نستعرض تفاصيل تلك الوظائف.

التخصصات المطلوبة

تطلب إحدى شركات الأثاث المكتبي والديكور والتشطيبات شابات للتعيين في وظيفة مسؤولة علاقات عامة PR، للقيام بالمهام التالية:

- تخطيط استراتيجيات وحملات الدعاية.

- كتابة وإنتاج العروض التقديمية والمقالات والنشرات الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

- تطوير حملات العلاقات العامة واستراتيجيات العلاقات الإعلامية.

- التعاون مع الفرق الداخلية «مثل التسويق» والحفاظ على اتصال مفتوح مع الإدارة العليا.

- تحرير وتحديث المواد الترويجية والمنشورات، والتي تشمل «كتيبات، مقاطع فيديو، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي...إلخ».

- إعداد وتوزيع البيانات الصحفية.

- تنظيم فعاليات العلاقات العامة «مثل الأيام المفتوحة والمؤتمرات الصحفية» والعمل كمتحدث باسم الشركة.

- البحث عن فرص للشراكات والرعاية والإعلان.

- مخاطبة الاستفسارات من وسائل الإعلام وغيرها من الأطراف.

- تتبع التغطية الإعلامية ومتابعة اتجاهات الصناعة.

- إعداد وتقديم تقارير العلاقات العامة.

- إدارة مشاكل العلاقات العامة.

الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف

تشترط الشركة للقبول في الوظائف توافر الآتي:

المؤهلات: شهادة البكالوريوس.

النوع: إناث فقط.

الخبرة: تبدأ من سنة واحدة إلى 3 سنوات.

مستوى اللغة الإنجليزية: جيدة.

الحد الأقصى للسن: 33 سنة.

المزايا والحقوق الوظيفية

تحصل الشابات بعد قبولهنّ في الوظائف على المزايا والحقوق التالية:

- صافي الراتب قابل للتفاوض بالإضافة إلى ارتداد.

- ساعات العمل: 8 ساعات.

- الإجازة: يومين عطلة أسبوعية.

مكان العمل

يعمل الشابات بعد قبولهنّ في الوظائف بمقر الشركة بمدينة نصر في القاهرة.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت مبادرة توظيف مصر أنَّه يمكن للراغبين التقدم للوظائف إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الإيميل التالي: cv@tawarwghayar.com مع ذكر المسمى الوظيفي في الموضوع: مسؤول العلاقات العامة أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر من خلال هذا الرابط tawzeefmasr.com.