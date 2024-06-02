فسحة بأقل من 40 جنيها.. 8 أماكن للخروج في القاهرة والجيزة

تحتوي محافظتي القاهرة والجيزة على الكثير من الأماكن السياحية والأثرية والحدائق العامة والمنتزهات، التي يلجأ إليها المواطنون للتنزه وشحن جرعة جديدة من الشغف بعد أسبوع عمل شاق.

أماكن خروج بأقل من 40 جنيها

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية قائمة بأهم أماكن التنزه والفسح في القاهرة والجيزة بأسعار لا تتجاوز 40 جنيهًا.

كورنيش النيل وممشى أهل مصر:

يمكن التنزه في كورنيش النيل مجانًا على الجزء العلوي، أو الدخول إلى ممشى أهل مصر مقابل 20 جنيهًا.

حدائق القاهرة:

العديد من حدائق القاهرة مفتوحة للتنزه مجانًا أو برسوم بسيطة، مثل حديقة الأندلس، وحديقة الطاهرة، وحديقة الأسماك، ومتحف النسيج المصري، يقع في شارع المعز، ولا تتعدى سعر التذكرة 20 جنيهًا، وإليك سعر الدخول إلى كل حديقة وفقا لآخر تحديثات في الأسعار وقد تختلف الأسعار قليلا حسب الزيادة والنقصان:

- حديقة الفنون على كورنيش النيل: سعر الدخول 10 جنيهات.

- حديقة الحرية بالزمالك: سعر الدخول 20 جنيهًا.

- حديقة الأزهر بالدراسة: تبلغ سعر تذكرة الدخول إليها 40 جنيهًا.

- حديقة سفاري: في أرض مطار إمبابة، لا تزيد عن 20 جنيهًا للفرد، و10 جنيهات للطلاب.

- المتحف المصري: سعر التذكرة 30 جنيهًا للكبار، و10 جنيهات للطلاب.

المتحف القبطي: سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للكبار.

متحف جاير أندرسون: تذكرة دخوله 10 جنيهات للمصريين، و60 جنيها للأجانب.

نصائح لرحلة ممتعة

- إذا كنت تبحث عن خيارات خروج اقتصادية، فاختر من بين الأماكن المجانية أو ذات الأسعار المنخفضة.

- استفد من العروض والتخفيضات التي تقدمها بعض الأماكن.

- احمل معك زجاجة ماء ووجبة خفيفة لتوفير المال.

- خطط لرحلتك مسبقًا لتجنب أي مفاجآت غير سارة.