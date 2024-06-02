«البترول» تفتتح مشروعا مجتمعيا متكاملا في الإسكندرية

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، مشروعا مجتمعيا متكاملا يخدم الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي بمنطقة وادي القمر- طلمبات الماكس بالإسكندرية، وذلك بالتعاون بين شركة إيلاب التابعة لقطاع البترول وجمعية الأورمان.

احتياجات منطقة وادي القمر

ويشمل المشروع المتكامل تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم احتياجات منطقة وادي القمر – طلمبات الماكس بمحافظة الإسكندرية من خلال إعادة تطوير وتأهيل المنازل، وتوفير مشروعات صغيرة، وتطوير وحدة وادي القمر لطب الأسرة، وتطوير مدرسة طلمبات الماكس.

وشارك في افتتاح المشروع مسؤول المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول، والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس الهيئة العامة للبترول للمسؤولية المجتمعية، والكيميائي صلاح رياض مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية والمسؤول عن المسؤولية المجتمعية، والكيميائي محمد بركات رئيس شركة إيلاب، والدكتور وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التعليم، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمستشار محمد فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، والنائب حسين تاعب عضو مجلس النواب، والنائب سعد الفقي عضو مجلس الشيوخ، والكيميائي علاء أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول ورئيس اللجنة الجغرافية بالإسكندرية.

مبادرات المسؤولية المجتمعية

والجدير بالذكر أن مبادرات المسؤولية المجتمعية تعد جزءا أصيلا من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائما البعد المجتمعي جنبا إلى جنب مع البعد الاقتصادي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.