رفع 2100 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات موسعة في حدائق الأهرام

تواصل محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل حملاتها الموسعة وذلك في إطار خطة عمل يومية لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات، التي أسفرت عن رفع 2100 طن من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق من خلال 468 نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر.

وشهدت الجهود تنظيم 3 حملات مكبرة يوميًا لمتابعه حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالي 42 طن مخلفات يوميًا، إلى جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة، تستهدف قطع الأراضي الفضاء والبؤر التي تم رصد تراكم للمخلفات بها، وتصل إلى 216 طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الاسبوعية الواحدة.

رصد حالة النظافة يوميًا بهضبة الأهرام

كما وجهت محافظة الجيزة حملاتها بـ10 قطع أراضي لرفع المخلفات منها، وشملت مناطق «ن، ح، ز، ن، س، ع»، وأكد المحافظ مواصلة رصد حالة النظافة يوميًا بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف «راشد» هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

كما كلف راشد قطاع هضبة الأهرام بشن حملات علي مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.