احذر وجود هذه التطبيقات على موبايل طفلك.. علامات تشير لتصفحه الـ«دارك ويب»

ربما سمعت عن مواقع الدارك ويب، أو الديب ويب، خاصة عقب الإعلان عن جرائم غامضة تورط فيها الأطفال حول العالم، فهو بمثابة عالم الجريمة الخفي الذي يبدأ بفضول الأطفال في ظل عدم مراقبتهم وينتهي بارتكاب الجرائم، وهو ما يتطلب مراقبة شديدة، بل وفحص الأجهزة والهواتف جيدًا للتأكد والاطمئنان، خاصة في ظل وجود بعض التطبيقات والمتصحفات وجودها على هواتف الأبناء تؤكد محاولات وصولهم لهذه المواقع.

هذه التطبيقات تؤكد دخول طفلك على مواقع الدارك ويب

في هذا الصدد، قدم المهندس أحمد طارق، استشاري أمن المعلومات، عدة نقاط للأمهات والآباء، تؤكد لهم محاولة دخول أولادهم لمواقع الدارك ويب والديب ويب، تاركًا عدة نصائح لمراقبة أولادك ومنعهم من الانسياق وراء هذه المواقع، وذلك خلال حديثه لـ«الوطن» على النحو التالي:

1- مراقبة هواتف أولادك بشكل جيد، وفي حال وجود تطبيقات غريبة وغير معتادة امسحها على الفور.

2- قم بالدخول على الإعدادات «Setting» ثم اضغط على خانة التطبيقات «Apps» لفحص جميع التطبيقات الموجود، وفي حال اكتشاف متصفح غريب بإسم «تور» أو «To r» تأكد من إن طفلك حاول الدخول على مواقع الدارك ويب.

3- عند اكتشاف تطبيق على شكل «بصلة» أو تطبيق باسم «onion» فإن طفلك حاول الدخول على مواقع الدارك ويب.

4 - تخلص من وجود تطبيقات V. PN على هواتف أولادك على الفور.

5 - قم بالدخول على المتصفح العام سواء Chrome أو Safari وقم بفحص سجل البحث بشكل دائم ومستمر، في أوقات غير متوقعة للتأكد من قائمة بحث أولادك.

خبير نفسي.. الوالدين عليهم العامل الأكبر

وكان الدكتور وليد هندي، الاستشاري النفسي، أكد في تصريحات تليفزيونية من قبل، أن الوالدين عليهم العامل الأكبر في مراقبة أولادهم، قبل الإنسياق وراء هده المواقع، موضحًا أن «الدارك ويب» هو عالم الجريمة الخفي على شبكة الإنترنت، وإن الوقاية خير من العلاج ولابد من اتباع سبل لحماية أبنائنا الذين يدفعهم الفضول للتصفح.