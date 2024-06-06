جهاز كهربائي مسؤول عن انتشار الناموس والحشرات بمنزلك.. احذر هذه العادة

درج التنقيط الموجود أسفل الثلاجة والمعروف أيضًا باسم «درج الصرف» أو «حوض التصريف»، هو الجزء المسؤول عن تجميع الماء الناتج عن ذوبان الثلج، ويُصنع عادةً من البلاستيك أو المعدن، ويحتوي على ثقب لتصريف الماء إلى خارج الثلاجة، وعادة ما يُهمل الكثير من الناس تنظيفه، مما قد يُسبب تراكم الماء والروائح الكريهة والعفن، وانتشار الحشرات الطائرة داخل المنزل.

سبب انتشار الناموس داخل المنزل

شريف عبدالعزيز فني التبريد والتكييف، يقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ الدرج الخلفي للثلاجة المعروف بدرج التنقيط، هو المسؤول الأول عن انتشار الناموس والحشرات الطائرة داخل المنزل، خاصة أنّه يخزن كمية كبيرة من المياه الناتجة عن ذوبان الثلج ويظل فترة طويلة دون تنظيف، ما يسمح بتراكم الأوساخ وتكوّن الميكروبات التي بدورها تعمل على انتشار الحشرات الطائرة داخل المنزل، ما يُسبب إزعاجًا للبعض.

وينصح «شريف» بضرورة تنظيف درج الثلاجة الخلفية كل ثلاثة شهور بحد أقصى لمنع تراكم المياه وتكوّن العفن الأخضر الذي يسمح بانتشار الحشرات، وذلك من خلال فك الدرج الذي يكون قابلًا للفك والتركيب في عديد من الثلاجات، والتخلص من المياه المتراكمة داخله ثم البدء في تنظيفه والتخلص من الأوساخ التي تكون على الجوانب من خلال استخدام أحد المساحيق ذات الرائحة المُعطرة وتركها من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق حتى تتبل تمامًا لتسهيل تفتيته وتطهير السطح.

تأكد من تجفيف درج التنقيط

وبعد التأكد من تنظيف الدرج من الأوساخ، ينصح فني التبريد والتكييف، بشطف الدرج جيدًا بالماء واستخدام قطعة قماش مخصصة للتنظيف للتأكد من أنّ الدرج خالِ تمامًا من الأوساخ، بعد ذلك تأتي مرحلة التجفيف باستخدام منشفة مع الحرص على عدم وجود أيّة قطرات ماء عالقة به وإلا تسببت في إعادة نمو العفن بعد تركيبه، ثم أعد تركيب الدرج مرة أخرى في الثلاجة، وتكرار هذه العملية كل ثلاثة أشهر.