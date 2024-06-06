نائب رئيس المجتمعات العمرانية يطلع على نسبة تنفيذ المشروعات بمدينة أخميم

شدد أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة لكل المشروعات بمدينة أخميم الجديدة، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذها، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها للمدينة برفقة عدد من المسؤولين.

تحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان

وأكّد غنيم، خلال الجولة، أهمية الحفاظ على مستوى نظافة المدينة وتعزيز المساحات الخضراء، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن حرص الهيئة على تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة

وشملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، منها مشروعات الإسكان ومحطة المياه ومحطة الرفع «البوستر»، إذ اطّلع نائب رئيس الهيئة على نسب الإنجاز ومدى جاهزية هذه المشروعات لخدمة وتنمية المدينة.

وتعتبر مدينة أخميم الجديدة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، إذ تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.