«الوفد» ينظم احتفالية بذكرى دخول العائلة المقدسة المقدسة إلى مصر

أقام حزب الوفد احتفالية ضخمة تحت شعار «مبارك شعبي مصر» بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك في إطار التأكيد على مكانة مصر الدينية والتاريخية كأرض أمان ومهبط للديانات السماوية.

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت بمقر حزب الوفد، كلمات من الحضور أكّدت وحدة الشعب المصري وتاريخه العريق، ودور مصر في نشر رسائل السلام والمحبة.

مصر واحة الأمان التي آوت الأنبياء والرسل

وقال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنّ قدوم العائلة المقدسة إلى مصر يحمل دلالات عظيمة، ويؤكد أنّ مصر هي واحة الأمان التي آوت الأنبياء والرسل، مضيفًا أنّ مصر هي أرض الأمن والأمان منذ القدم، وأنّها استقبلت سيدنا عيسى عليه السلام وأمه العذراء مريم، وأنّ رحلتهم في مصر تدلّ على مكانتها الدينية والتاريخية.

فيما أشاد صفوت لطفي مستشار رئيس الحزب لشئون المواطنة، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، وجعلها وجهة سياحية دينية مميزة، مؤكدًا أنّ مصر هي وطن للجميع، وأنّها تحتضن جميع الديانات والمذاهب.

مصر أرض التقاء الحضارات والثقافات

بدوره، وجه القس جيروم مجدي كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، وجعلها رمزًا للتسامح والمحبة، موضحًا أنَّ رحلة العائلة المقدسة ستعطي مظهرًا خاصًا لمصر في السياحة الدينية، وستجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

وفي الختام، أكّد أحمد إسماعيل عابدين مسؤول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف، أنّ مصر هي أرض مباركة شهدت مولد العديد من الأنبياء والرسل، وأنّها ذكرت في القرآن الكريم والتوراة والإنجيل، لافتًا إلى أنّ مصر هي أرض التقاء الحضارات والثقافات، وأنّها نموذج فريد للتسامح والتعايش بين جميع الأديان.