وزيرة الهجرة: نسعى لتحويل إفطار المطرية الجماعي لمؤسسة خدمية تساعد أبناء الحي

أوصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة من أبناء المطرية إلى نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تستهدف تسجيل النشاط الخدمي للشباب المنظم لحفل «إفطار المطرية» الجماعي السنوي بوزارة التضامن.

مؤسسة أهلية خدمية

وطالبت وزيرة الهجرة، أن يكون النشاط تحت مظلة وزارة التضامن كمؤسسة أهلية خدمية تساعد أبناء حي المطرية في جميع مناحي الحياة، الصحة، التعليم، وغيرها من خدمات، على أن تكون تلك المؤسسة لخدمة الحي نموذجًا للعمل الأهلي الذي يحتذي به من جميع الأحياء الشعبية.

تحويل الفكرة إلى مؤسسة غير هادفة للربح

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنَّه يمكن لهذه الفكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي، مع إدراج مجموعة من الأهداف المجتمعية التي يستطيع هؤلاء الشباب القيام بها، لخدمة أهالي المنطقة في مجالات مختلفة، من بينها التكافل الاجتماعي، كذلك عمليات تطوير وتجميل المنطقة الأثرية لجعلها مزارا سياحيا يمكن لأهل المطرية أن يبدأوا في بعض الحرف التقليدية التي تخدم المزارات وتتحول إلي هدايا تذكارية الزائرين وغيرها من أفكار تساعد علي العمل والتوظيف للشباب، وتستفيد بما تحقق من شهرة لمنطقة المطرية عالميا.

التضامن تستجيب للفكرة

ورحبت وزيرة التضامن باستقبال أبناء المطرية، وأشارت إلى تسجيل حي المطرية كمؤسسة أهلية واعدة، فضلا عن ترتيب نقطة اتصال لتسهيل كل الأمور لتحقيق هذا الحلم.