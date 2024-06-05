محافظ الجيزة: ننسق مع «مياه الشرب» لمتابعة انتظام الخدمة لمواطني هضبة الأهرام

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام، إذ عادت الضغوط الى طبيعتها بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال تركيبات الطلمبة الجديدة، وصيانة عدد من خطوط المياه المغذية، التي ساهمت بشكل واضح في تحسين ضغوطات المياه وانتظام ضخ المياه ووصولها للمناطق المرتفعة بالقطاع.

نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية للتعامل الفوري مع أي مشكلات

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هناك تنسيقًا دوريًا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة انتظام الخدمة لمواطني قطاع هضبة الأهرام، إلى جانب نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجه الشبكات وخطوط المياه، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك للتيسير على المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة.

وضع عدد من الحلول الجذرية العاجلة

وأكد وضع عدد من الحلول الجذرية العاجلة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات المعنية؛ لمواجهة أي مشكلات مستقبلية نظرًا للتوسع العمراني والكثافات السكانية. الكبيرة بقطاع هضبة الاهرام .