افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بكلية الطب ببنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بكلية الطب البشري بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها.

مركز المهارات والمحاكاة الطبية

ويحضر المؤتمر الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد العسال رئيس أقسام الباطنة بمستشفيات بنها الجامعية ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية، وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية ، وحاضر فيه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

رموز الطب في مصر

أشار رئيس الجامعة إلى أن كلية الطب بجامعة بنها تضم العديد من رموز الطب في مصر مما جعلها أفضل الكليات في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وفقا التصنيفات الدولية ، مشيرا أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية ، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأكد الجيزاوي على أن الجامعة تستثمر في المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهدف الأساسي للخطة البحثية بجامعة بنها هى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل المشكلات القومية.

أشار الدكتور محمد العسال إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة والجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الكلى.