هل يجوز تأجير عقار دون كتابة عقد؟.. القانون يحسم الموقف

عقد الإيجار من أكثر العقود الشائعة والمتدوالة بين الموطنين، لا سيما في العقارات، لكن يطرح البعض تساؤلا عن إمكانية تأجير العقارات بدون وجود عقد من الأساس، لذا تواصلت «الوطن» مع المحامي رجب البياع، للإجابة على السؤال.

قال البياع، إن عقد الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الأشخاص، والتي تمكن الملاك من استغلال أموالهم، وتتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لإشباع حاجاتهم.

الإيجار بدون عقد

أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أنه يمكن تأجير العقارات بدون عقد إيجار، نظرا إلى أن عقود الإيجار من العقود الرضائية، التي لم يشترط القانون فيها شكل معين، كعقد الهبة مثلاً، مشيراً إلى أن عقد الإيجار أو البيع، ينعقد بمجرد وجود الإيجاب والقبول.

الكتابة تثبت العلاقة الإيجارية

وأوضح البياع، أن الكتابة في عقد الإيجار ليست لوجود العقد، بل تعد شرطا لإثبات العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن ذلك لا يغل يد المستأجر حال رفض المالك لاحقا في كتابة العقد، أن يرفع دعوى ثبوت علاقة إيجارية على المالك، لإثبات العلاقة الإيجارية.