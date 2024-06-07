حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تنظيم عدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

حملات مستمرة للقضاء على العشوائيات

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 6 مركبات توك توك، و6 مركبات تروسيكل، و3 سيارات ربع نقل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وإزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

لا تهاون مع المخالفين بالمدينة

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، أعمال الطرق «الطبقة الرابطة» بمشروع جنة، و28 عمارة بالحي السادس، ضمن أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق للمشروع.

وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على جهاز الإشراف والشركة المنفذة بالالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني، لافتاً إلى أن تلك الأعمال تأتي استمرارا لخطة التنمية والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدينة.