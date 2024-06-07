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الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بوظائف مصلحة الخبراء

كتب:

ماهر هنداوي
11:21 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

ويتيح الجهاز غدًا التظلم من المسابقة ولمدة أسبوعين، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضا.

كان الجهاز أعلن منتصف شهر يناير الماضي عن مسايقة لتعيين عدد(243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.