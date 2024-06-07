انطلاق احتفالات دير العذراء في جبل الطير بالمنيا.. تستمر حتى 13 يونيو

انطلقت احتفالات دير العذراء مريم في جبل الطير بمركز سمالوط في المنيا، الخميس الماضي، وسط إقبال كبير من المواطنين، إذا يصل عدد الزوار في آخر أيام الاحتفال لـ2 مليون مسيحي ومسلم، حيث يشارك الجميع في حب العذراء مريم.

انطلاق الاحتفالات الخميس الماضي

وقال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، لـ«الوطن»، إن الاحتفالات بدأت هذا العام يوم الخميس 6 يونيو، وتستمر حتى الاحتفال بعيد الصعود في الكنيسة الذي يحل هذا العام 13 يونيو، متابعا أن هذه الاحتفالات التي يشارك فيها 2 مليون مصري من المسيحيين والمسلمين يطلق عليها «مصيف الغلابة»، حيث يرتاح الأفراد من عبء الحياة اليومية.

وتابع «ناشد»، أن المحاور والطرق الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا سهلت على المصريين من جميع أنحاء الجمهورية حضور الاحتفالات، ولا تقتصر فقط على أبناء محافظة المنيا، مشيرا إلى أن مظاهر الاحتفال تتنوع بين المظاهر الروحية والقراءات اليومية للصلوات والتسابيح والاجتماعات الروحية والعظات والصلوات المسائية.

عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر

وأضاف أن الاحتفال يبدأ بالتزامن مع عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر وحتى الاحتفال بعيد الصعود بعد أربعين يوما من العيد، وذلك عقب انتهاء الفلاحين من حصاد وجمع القمح، ويبدأون الاحتفالات.

وتبدأ الاحتفالات منذ الدخول للساحة المحيطة بالدير، بعد عدة بوابات أمنية، للتأكد من هوية المترددين وتأمين المشاركين، والتي تضم الكنيسة الأثرية «كنيسة السيدة مريم العذراء الأثرية»، وداخلها مغارة العائلة المقدسة التي عاشت بداخلها ليلتين بثلاثة أيام، ثم كنيسة أبو مقار، ثم السلم الأثرية، والذي شهد مرور العائلة المقدسة، ثم منطقة تعميد الأطفال، ويختتم الزائر الاحتفالية بالتجول في الساحة، حيث يكثر تواجد بائعي حلوى المولد حول الدير خلال هذه الفترة.

ويقبل الأقباط على شراء الصور التذكارية للقديسين، كما يقومون بوشم الصلبان وصور القديسين على أيديهم في الكنيسة.