حسن الرداد يدعو لزوجته إيمي سمير غانم: «يارب اجبر كسرها ووسع لها رزقها»

نشر الفنان حسن الرداد، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يدعو فيها لزوجته إيمي سمير غانم بسعة الرزق وحلول السكينة والطمأنينة على قلبها.

حسن الرداد يدعو لإيمي سمير غانم

وأعاد الفنان حسن الرداد، نشر صورة لزوجته، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مصحوبة بالتعليق الآتي: «اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، اللهم اجبر كسرها، وأنزل على قلبها الفرحة، والسكينة، والطمأنينة، ووسع لها رزقها، واحفظها بحفظك واحفظ لها أحبائها واجعلها من عبادك الذين لا خوف عليهم».

وكان حقق الفنان حسن الرداد نجاحا كبيرا بسبب مسلسل محارب، الذي يعرض حاليًا، خلال الموسم الرمضاني 2024، الأمر الذي جعل الجماهير على السوشيال ميديا تشيد بالعمل.

انتهاء تصوير مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

وكانت الفنانة منة فضالي، أعلنت صباح اليوم، عن انتهاء تصوير مسلسل محارب، إذ نشرت صورة تجمعها مع حسن الرداد على «فيس بوك» وعلقت عليها قائلة: «فركش محارب، مبروك لكل صناع العمل، شكرًا حبيبتي الغالية المخرجة الشاطرة أوي اللي بحبها بجد الأستاذة شيرين عادل، بحبك وميرسي على كل حاجة بجد».