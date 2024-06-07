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سلوى عثمان: والدي لم يكن صارما.. وأعشق سعاد حسني وفاتن حمامة

كتب:

منتصر سليمان
09:05 م | الجمعة 07 يونيو 2024
الفنانة سلوى عثمان

الفنانة سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها التحقت بمدرسة الراعي الصالح للراهبات وكانت تقوم بالرقص خلال الاحتفالات المدرسية، مؤكدة أن ذلك كان بداية حبها ودخولها إلى عالم الفن.

وأشارت «عثمان» خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج «بالخط العريض»، على شاشة «الحياة»، أن والدها الفنان عثمان محمد علي لم يكن صارمًا بل كان ملتزمًا ويذهب إلى اللوكيشن مبكرا.

وأوضحت أنها تعشق سعاد حسني ونادية لطفي وفاتن حمامة، مشيرة إلى أن نادية لطفي قامت بأدوار شعبية عكس شكلها تماما.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع.

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بقلم منتصر سليمان