اختلاف موعد عيد الأضحى ببعض الدول.. 3 تواريخ متضاربة وتراجع في اللحظات الأخيرة

قبل أيام من بداية شهر يونيو الجاري، أعلن مركز الفلك الدولي عن تعذر رؤية الهلال يوم الخميس 6 يونيو في العديد من الدول العربية والإسلامية، وأن موعد العيد من المتوقع أن يشهد اختلافًا في التوقيت، وهو ما حدث بعدما أعلنت السعودية وبعض الدول العربية أن الأحد 16 يونيو أول أيام العيد، فيما خالفت بعض البلدان الأخرى ذلك، آخرها بنجلاديش، التي أعلنت أن الثلاثاء 18 يونيو يوم العيد، ثم تراجعت.

وكان قرار بنجلايش المفاجئ بتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم، لتعلن أن الأحد 9 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الثلاثاء 18 يونيو أول أيام عيد الأضحى، ثم تتراجع بعد ساعات وتعدل عن قرارها، عقب ورود شهادات برؤية الهلال اليوم الجمعة.

بنجلايش تعلن ثم تتراجع

وأعلنت بنجلاديش، أن اليوم السبت 8 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

ويكون يوم الاثنين أيضًا أول أيام العيد في دول إسلامية وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند، وباكستان وإيران وموريتانيا، ودول أخرى في قارة إفريقيا، بينما من الدول العربية، أعلنت سلطنة عمان تعذر رؤية الهلال أول أمس الخميس، بينما بدأت المغرب شهر ذي القعدة متأخرًا عن باقي الدول، وعليه فتحرت الهلال اليوم الجمعة وأعلنت الاثنين 17 يونيو أول أيام العيد.

الأحد أول أيام العيد في العديد من الدول العربية والإسلامية

وتأكد أن الأحد 16 يونيو هو أول أيام العيد في العديد من الدول العربية والإسلامية، وأبرزها السعودية، التي أعلنت ثبوت رؤية الهلال أول أمس الخميس، ويتبعها العديد من الدول العربية، مثل مصر والإمارات والكويت والجزائر وتونس والعراق واليمن وغيرها.