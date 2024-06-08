«الأرصاد»: عودة الموجة الحارة في عيد الأضحى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة شديدة الحرارة أثرت على مصر خلال الأسبوع الماضي وذروتها كانت بالأمس، لكن اليوم قيم درجات الحرارة تنخفض عن الأمس بمعدل درجتين إلى 3 درجات، بينما تصل في محافظات الصعيد في فترات النهار نحو 47 أو 48 درجة، وتقل في المحافظات الساحلية بفعل الكتل الهوائية الشمالية، وتتراوح بين 30 و32 درجة خلال النهار.

درجة الحرارة المحسوسة تزيد بسبب تعرض المواطن للشمس

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على القناة العاشرة المصرية TeN TV، أن درجة الحرارة المحسوسة تزيد بسبب التعرض للشمس في ساعات النهار، وتتوقف على المدة التي يتعرض لها للشمس.

انخفاض لدرجات الحرارة أيضا في الغد وتقل عن الأمس واليوم

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعد التواجد في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة، مشيرة إلى انخفاض لدرجات الحرارة أيضا في الغد وتقل عن الأمس واليوم، وهناك نشاط للرياح في المحافظات الساحلية، وتعود الزيادة مرة أخرى بدء من الثلاثاء المقبل، وتصل لموجة حارة جديدة في عيد الأضحى.