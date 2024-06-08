«الصحفيين» تعقد لقاءين تدريبيين حول التشريعات الاجتماعية وحقوق العمل

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، عن عقد لقاءين تدريبين مجانيين بمركز التدريب في الدور السابع، لأعضاء الجمعية العمومية حول «التشريعات الاجتماعية وحقوق العمل»، ويتناول اللقاء الأول قانون العمل 12 لسنة 2003م أحكامه والحقوق، التى يرتبها للخاضعين له، وبالأخص عقود العمل، الفصل، الإجازات، الأجور، ساعات العمل، النقل، الوقف عن العمل، الجزاءات.

قانون التأمينات الاجتماعية

وأوضحت لجنة التدريب والتطوير، في بيان، اليوم السبت، أن اللقاء الأول يعقد في تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024م، ولمدة 2 إلى 3 ساعات، ويتناول اللقاء الثاني قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019م أحكامه والحقوق، التي يرتبها للمؤمن عليهم من حيث المخاطر التأمينية التي يغطيها القانون، أجر الاشتراك التأميني عناصره وحديه الأدنى والأقصى، شروط التقاعد بنظام المعاش المبكر، نظام المكافأة في القانون، الهيكل الإداري لهيئة التأمينات الاجتماعية.

وتابعت نقابة الصحفيين أن اللقاء الثاني سوف يعقد في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024م لمدة 2 إلى 3 ساعات، وعلى الراغبين في الحضور والمشاركة التسجيل في اللقاءات عبر نموذج التسجيل الإلكتروني بصفحة التسجيل في الدورات بموقع مركز التدريب والمشاركة بأسبقية الحجز والتسجيل.