«بيطري القاهرة» تخصص أرقام تليفونات لتلقي شكاوى المواطنين خلال العيد

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

ضبط السلع مجهولة المصدر

وأكد محافظ القاهرة ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة

وأضاف أنه تم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة مع منسقي المجتمع المدني في جميع أحياء المحافظة، وخصوصًا حول المساجد والحدائق والمتنزهات، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالإدارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوى المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم 27426993، 27427053 وفاكس27427057.