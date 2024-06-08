«مياه أسوان» تطلق حملات توعية قبل عيد الأضحى: «صرف صحي آمن ليك ولجارك»

كلّف المهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم، إدارة التوعية، بتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه وحث المواطنين على عدم الإسراف في المياه عند التعامل مع الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكل المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحي.

منع حدوث أي أضرار نتيجة انسداد وطفح بالوعات الصرف الصحي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في بيان، إلى خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي، وطالبت تجميعها في أكياس وإلقائها في المكان المخصص لذلك، منعا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية نتيجة انسداد وطفح بالوعات الصرف الصحي.

توعية المواطنين أثناء خطبة الجمعة والدروس الدينية بالمساجد

وكشفت الشركة عن قيام إدارة التوعية بالتنسيق مع مديرية أوقاف اسوان إيمانا منها بدورها فى المجتمع ونشر وتوضيح كل ما يهم أمر المواطنين بضرورة التنويه على الحملة، وذلك أثناء الخطبة الثانية من خطبة الجمعة والدروس الدينية بالمساجد كما تم التنسيق مع الجزارين الذين يقومون بذبح الاضاحى كما سيتم تنفيذ الحملة على مستوى محافظة أسوان

وأكدت الشركة ضرورة تكثيف أعمال التوعية لحث المواطنين على الحفاظ على مصادر مياه الشرب ومآخذ المياه من النيل، وذلك لضمان سلامة ومأمونية المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة.