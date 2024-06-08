«الزراعة»: رفع درجة الاستعداد في 300 مجرز لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، رفع درجة الاستعداد القصوى في 300 مجزر بالمحافظات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

خطة لفتح المجازر في العيد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وضعتا خطة لفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضحية، محذرا من القيام بذبح الأضحية في الشوارع أو أمام المنازل.

وتابع أن الوزارة حريصة على حصول المواطن على أفضل جودة من اللحوم من خلال توفير الأطباء البيطريين بالمجازر للتأكد من سلامة الأضحية، بالإضافة إلى نظافة اللحوم، كما أن هناك غرامات على المواطنين حال الذبح أمام منازلهم.

توفير بدائل للمواطنين

وأوضح «متحدث الزراعة»، أن الحكومة حريصة على توفير البدائل الآمنة للمواطنين من خلال منافذ الوزارة لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار.