رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تكريم المتفوقين من أبناء العاملين في «مياه شمال وجنوب سيناء»

كتب:

سلامة عامر
10:19 ص | السبت 08 يونيو 2024
خلال تكريم الطلبة المتفوقين بشركة المياه

خلال تكريم الطلبة المتفوقين بشركة المياه

كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، الطلبة المتفوقين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، من أبناء العاملين بالشركة.

تشجيع المواهب الشابة ودعمها

وأعلنت «مياه الشرب» أنه في خطوة تعكس اهتمام الشركة بتشجيع المواهب الشابة ودعمها، استضاف اللواء خالد مصطفى عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، الطالبة أسما وسام محمود لتفوقها في الشهادة الإعدادية وحصولها على المركز الثاني على مستوى المحافظة بمجموع 279 درجة، مع والدها ووالدتها لتكريمها على إنجازها المتميز اضافة إلى الطالبين محمد محمود سيد وأشرف علاء خالد.

وأعربت أسماء نمير والدة الطالبة أسما وسام محمود، وهي كيميائية بقطاع شمال سيناء، عن شكرها وامتنانها لرئيس الشركة على هذه اللفتة الكريمة، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس الروح الإنسانية العالية والاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لموظفيها وأسرهم.

تحفيز الطلاب على مواصلة الاجتهاد والتميز

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن هذا التكريم يؤكد التزام الشركة بدعم وتشجيع المواهب الشابة، ما يسهم في تحفيز الطلاب على مواصلة الاجتهاد والتميز، ويعزز من روح المثابرة والطموح في نفوس الأجيال القادمة.

اقرأ المزيد:

فرصة بديلة للثانوية العامة للبنين.. معلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

قطع مياه الشرب 9 ساعات في مركز قلين بكفر الشيخ غدا

«التعليم»: الاستعانة بـ50 ألف معلم لمدة عام دراسي لسد العجز في المعلمين بالحصة

وزير التعليم: اتخذنا عدّة إجراءات لتحقيق عام دراسي آمن

وزير التعليم: نسعى لانضباط المدارس وتحقيق عام دراسي منتظم

اعتماد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني في 3 محافظات

بدء تلقي التظلمات لطلاب الشهادة الاعدادية في الجيزة.. إلكترونيا لمدة أسبوعين

74 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية في 344 لجنة بأسيوط

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات.. 4 خطوات

إلغاء ندب مراقب بامتحانات الشهادة الاعدادية ببني سويف وإحالته للتحقيق

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح.. نسبة نجاح 86.3%

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.