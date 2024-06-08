تكريم المتفوقين من أبناء العاملين في «مياه شمال وجنوب سيناء»

كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، الطلبة المتفوقين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، من أبناء العاملين بالشركة.

تشجيع المواهب الشابة ودعمها

وأعلنت «مياه الشرب» أنه في خطوة تعكس اهتمام الشركة بتشجيع المواهب الشابة ودعمها، استضاف اللواء خالد مصطفى عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، الطالبة أسما وسام محمود لتفوقها في الشهادة الإعدادية وحصولها على المركز الثاني على مستوى المحافظة بمجموع 279 درجة، مع والدها ووالدتها لتكريمها على إنجازها المتميز اضافة إلى الطالبين محمد محمود سيد وأشرف علاء خالد.

وأعربت أسماء نمير والدة الطالبة أسما وسام محمود، وهي كيميائية بقطاع شمال سيناء، عن شكرها وامتنانها لرئيس الشركة على هذه اللفتة الكريمة، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس الروح الإنسانية العالية والاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لموظفيها وأسرهم.

تحفيز الطلاب على مواصلة الاجتهاد والتميز

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن هذا التكريم يؤكد التزام الشركة بدعم وتشجيع المواهب الشابة، ما يسهم في تحفيز الطلاب على مواصلة الاجتهاد والتميز، ويعزز من روح المثابرة والطموح في نفوس الأجيال القادمة.