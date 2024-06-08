تحذير من استخدام التكييف للأطفال.. يسبب التهاب الجهاز التنفسي وجفاف الجلد

أجواء شديدة الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، تشهدها محافظات الجمهورية كافة، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف الذي يبدأ فلكيًا في 21 يونيو الجاري، لذا يكثر تشغيل المراوح والتكييفات لتبريد المنازل، إلا أنّ التكييف قد يشكل خطورة على الأطفال.

الدكتور محمد رجب راشد، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، شرح في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يُنصح بوضع الطفل حديث الولادة في التكييف، خاصةً إذا كان عمره أقل من شهرين لأسباب كثيرة منها:

جهاز تنظيم حرارة الطفل غير مكتمل النمو

لا يستطيع الأطفال حديثو الولادة تنظيم حرارة أجسامهم بشكل جيد، والتعرض لتيارات الهواء الباردة من التكييف يمكن أنّ يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم وهذا أكر خطير على صحتهم.

الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي

التعرض للهواء البارد من التكييف يمكن أنّ يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي لدى حديثي الولادة.

جفاف الجلد

الهواء البارد من التكييف يمكن أن يجفف جلد الطفل ويجعله أكثر عرضة للتهيج.

نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من التكييف

بدلاً من استخدام التكييف من الممكن اتباع عدة نصائح للحفاظ على برودة طفلك في الطقس الحار، وفق «راشد»:

1- يرتدي الطفل ملابس خفيفة وقطنية.

2- يرضع الطفل طبيعيًا بشكل متكرر لحمايته من الجفاف.

3- استحمام الطفل بماء فاتر.

4- نضع الطفل في مكان مظلل وجيد التهوية.

5- استخدام المروحة لتهوية الهواء حول الطفل.

6- التأكد من أنّ درجة حرارة الغرفة لا تقل عن 22 درجة مئوية.

وإذا أرادت الأم استخدام التكييف، يجب أنّ تنظف الفلاترجيدًا، وتكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية، وعدم توجيه الهواء على الطفل مع تهوية الغرفة كل فترة، ويرتدي الطفل ملابس مناسبة.