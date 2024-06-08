«الإحصاء»: 11% زيادة في الحيوانات الناتجة عن التلقيح الصناعي في 2023

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بشأن إحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2023، أن عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية، بلغ 12 بؤرة عام 2023 مقابل 93 بؤرة في عام 2022.

بؤر مرض الجلد العقدي

وأضاف التقرير أن الإصابة بمرض الجلد العقدي بلغ 17 بؤرة عام 2023 مقابل6 بؤر عام 2022، بينما ارتفع عدد تحصينات الماشية والحيوانات ومنها الأغنام التي تم تحصينها بلقاح طاعون المجترئات الصغيرة إلى 2‚1 مليون حالة عام 2023 مقابل 1.1 مليون حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 0‚9%.

أوضح التقرير أن أعداد الماشية والحيوانات التي تم علاجها من الأمراض الباطنة، بلغت 757 ألف حالة عام 2023 مقابل 690 ألف حالة عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 9.7%، بينما بلغ عدد بؤر إصابات الدواجن بمرض أنفلونزا الطيور56 بؤرة عام 2023 مقابل 70 بؤرة عام 2022.

نسبة زيادة علاج الدواجن

أضاف أن أعداد الدواجن التي تم علاجها من الأمراض الباطنة بلغت 3‚2 مليون حالة عام 2023 مقابل 8‚1 مليون حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 7‚25%.

أوضح أن أعداد الماشية والحيوانات الناتجة عن التلقيح الصناعي بلغت 468 ألف رأس عام 2023 مقابل 421 ألف رأس عام2022 بنسبة زيادة قدرها 0‚11%.