«صحة الدقهلية» تكثف حملاتها المفاجئة بالمرور على 100 منشأة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الحر بتكثيف حملاتها بالمرور على 100 منشأة طبية خاصة بالأشعة بجميع أنحاء المحافظة؛ بهدف التصدي للمخالفات.

المرور على 100 مركز طبي بالدقهلية في حملات مفاجئة

وأوضح وكيل الوزارة، أن فريق العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قام بالمرور في حملات مفاجئة على 100 مركز أشعة، تشمل 44 عيادة أشعة خاصة، فضلاً عن 38 مركزا للأشعة و6 مستشفيات ملحق بها قسم للاشعة و10 منشآت تم التأكد من فض النشاط.

وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 2 وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إضافة إلى توجيه 50 إنذاراً .

استمرار الحملات على المنشآت الطبية في الدقهلية

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.